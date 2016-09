Laurens De Plus past voor Lombardije na valpartij

Door: redactie

1/10/16 - 11u33 Bron: Belga

© TDW.

Etixx-Quick Step kan niet rekenen op Laurens De Plus in de Ronde van Lombardije (Ita/WorldTour). Dat maakte de renner bekend in een filmpje.

"Door mijn valpartij van donderdag in de Ronde van Piemonte kan ik vandaag niet aan de start verschijnen", aldus de 21-jarige De Plus. "Ik heb erg veel rugpijn en heb alles geprobeerd om klaar te geraken, maar dat was niet mogelijk. Ik ben erg ontgoocheld, want ik had veel tijd doorgebracht in Italië om me op deze koers voor te bereiden."



Daniel Martin leidt zaterdag de selectie van Etixx-Quick Step. De Ier won de "Koers van de vallende bladeren" in 2014.