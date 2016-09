Spanjaard Javier Moreno maakt overstap naar Bahrain Merida

Door: redactie

De Spaanse wielrenner Javier Moreno zal volgend seizoen voor Bahrain Merida rijden. Dat maakte de wielerploeg bekend. De 32-jarige Moreno kwam de afgelopen vijf jaar uit voor Movistar.

"Ik ben erg tevreden om voor Bahrain Merida te rijden", liet de ervaren klimmer in een eerste reactie weten. "Ik kijk uit naar de nieuwe uitdagingen die me te wachten staan. Ik ben heel gemotiveerd om er het beste van te maken."



Ook Gazprom-RusVelo maakte de komst van een nieuwe wielrenner bekend. De Rus Alexander Porsev (ex-Katusha) zal de komende twee seizoenen voor het wielerteam rijden. "Ik ben blij dat ik een contract bij Gazprom-RusVelo heb getekend", aldus de 30-jarige Porsev, die in 2014 Russisch kampioen op de weg werd. "Onze ploeg zal volgend jaar sterk voor de dag komen, en onze ambitie is een grote prijs te pakken. Ik ga alvast mijn steentje proberen bij te dragen."