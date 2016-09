Halvorsen pakt ook vierde etappe in Olympia's Tour

Redactie

30/09/16 - 17u47 Bron: ANP

Kristoffer Halvorsen (l) naast Timothy Dupont op het podium van Nokere Koerse. © belga.

Kristoffer Halvorsen heeft vandaag ook de vierde etappe van Olympia's Tour gewonnen. Gisteren was de Noorse wielrenner al succesvol in het tweede gedeelte van de derde etappe.

Halvorsen klopte vandaag in een massasprint in Zutphen na 141 kilometer koers de Nederlanders Fabio Jakobsen (tweede) en Jan Willem van Schip (derde). De Rus Pavel Sivakov blijft leider in het algemeen klassement. Cees Bol volgt op 2 seconden.



Olympia's Tour is sinds dit jaar een etappekoers voor beloften en eindigt zondag in Zuid-Limburg.