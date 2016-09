Grieperige Contador niet in Ronde van Lombardije

Door: redactie

30/09/16 - 12u33 Bron: ANP

Alberto Contador start morgen niet in de Ronde van Lombardije, de Italiaanse herfstklassieker uit de WorldTour. De Spaanse wielrenner van Tinkoff is geveld door de griep, meldde hij op Twitter.

Alberto Contador on Twitter Adios al @Il_Lombardia, despues de prepararme y cuidarme, un proceso gripal me lo impide.Suerte en la ultima carrera WTour @tinkoff_team.

Contador zou zijn laatste grote koers rijden voor zijn ploeg Tinkoff. De 33-jarige oud-winnaar van de Tour, Giro en Vuelta stapt over naar Trek, de ploeg van Bauke Mollema.



Contador reed zijn beste 'Koers van de vallende bladeren' in 2012, toen hij negende werd. De 110de editie van de Ronde van Lombardije begint in Como en finisht 240 kilometer verder in Bergamo. De Italiaan Vincenzo Nibali verdedigt zijn titel.