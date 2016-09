Ronde van Lombardije zoekt opvolger voor Nibali

Door: redactie

30/09/16 - 13u04 Bron: Belga

Vincenzo Nibali. © ap.

Morgen vindt de 110e editie plaats van de Ronde van Lombardije, de laatste wedstrijd op de WorldTour-kalender. Vorig jaar kroonde Vincenzo Nibali zich tot winnaar, maar de Italiaan is er deze keer niet bij omdat hij van zijn team in Kazachstan de Ronde van Almaty moet koersen. Met Fabio Aru, Esteban Chaves, Diego Ulissi, tweevoudig winnaar Philippe Gilbert, Daniel Martin en olympisch kampioen Greg Van Avermaet staan er evenwel nog voldoende andere toppers aan de start.

Het parcours onderging enkele stevige wijzigingen en bevat meer hoogtemeters in vergelijking met andere jaren. De finish van vorig jaar is nu de start en dus ligt de Madonna del Ghisallo (8,5 km, gemiddeld 6,2 procent) al vroeg in de wedstrijd. Het zwaartepunt van de koers ligt in de laatste 100 kilometer met de beklimming van de Valico di Valcava, de Berbenno, de Sant'Antonio Abbandonato, de Miragolo San Salvatore en de Selvino. Vanop de top van de Selvino volgt er nog 28 kilometer richting de finish in Bergamo, grotendeels dalend, al vinden de renners diep in de finale nog een stevige helling terug, de klim naar Bergamo met een stijgingspercentages van 12%. Daarna volgt een snelle afdaling die de renners tot de finish in Bergamo brengt.



Behalve Vincenzo Nibali staan er heel wat oud-winnaars aan de start: Daniel Martin (2014), de afscheidnemende Oliver Zaugg (2011), de tweevoudige winnaars Philippe Gilbert (2009 en 2010), Joaquim Rodriguez (2012 en 2013) en de Italiaan Damiano Cunego (2007 en 2008). Een stevig deelnemersveld dus, want daarnaast verschijnen nog Fabio Aru, goed voor enkele ereplaatsen in de Italiaanse semiklassiekers van de voorbije weken, Romain Bardet, Rigoberto Uran, Esteban Chaves, Robert Gesink en Diego Uilissi aan de start.



Bij de Belgen wordt het uitkijken naar de prestatie van Philippe Gilbert, tweevoudig winnaar maar toen wel op een ander parcours, Greg Van Avermaet, Ben Hermans, Jan Bakelants, Serge Pauwels en Tim Wellens, die in de editie van 2014 over een gelijkaardig parcours vierde werd.