Nizzolo sprint naar zege, Gilbert zesde

29/09/16 - 17u15 Bron: Belga

Ronde van Piemonte Giacomo Nizzolo (Italiaanse selectie) heeft de 100e editie van de Ronde van Piemonte (Ita/1.BC) op zijn palmares gebracht. De Italiaanse kampioen sprintte na 207 kilometer van Diano d'Alba naar Agliè sneller dan Fernando Gaviria (Etixx-Quick Step) en Daniele Bennati (Tinkoff). Philippe Gilbert eindigde op de zesde stek.

De wedstrijd kende heel wat aanvalspogingen in het begin en het peloton brak al snel in drie stukken. Een groep met 39 renners verzamelde na 50 kilometer zo'n twee minuten voorsprong op het tweede peloton. Vooraan zaten onder meer Jan Bakelants, de winnaar van vorig jaar, en Philippe Gilbert.



Onder impuls van Etixx-Quick Step en Nippo-Vini Fantini zakte de bonus van de koplopers iets over halfweg koers heel snel. Net op het moment dat er een hergroepering zou volgen, versnelde Romain Hardy met zijn ploegmaat Stéphane Rossetto.



Veel voorsprong pakten ze nooit, maar het zorgde wel voor nervositeit in het peloton, waar een tegenaanval werd opgezet met Matteo Montaguti, Paolo Simion, Toms Skujins, Fernando Gaviria, Marco Coledan en Ian Stannard. Het was Hardy die al snel zijn ploegmaat moest lossen. Rossetto begon aan een eenzame tocht, want de achtervolgers slaagden niet in hun opzet.



Op de klim naar Alice bepaalde BMC met de Italiaanse selectie het tempo en Rossetto zag zijn bonus op zo'n 30 renners slinken tot amper een halve minuut. Net onder de vod van de laatste kilometer werd hij gegrepen door een groepje met enkele snelle renners. Een kleine helling op 500 meter van het eind schrok hen niet af. Er werd gesprint om de zege en Nizzolo toonde zich de snelste, voor Gaviria, die in het begin van de wedstrijd nog ten val kwam, en Bennatti.



Voor de Italiaanse nationale kampioen is het zijn zesde overwinning van het seizoen.