Tim Wellens wil scoren in Ronde van Lombardije: "Hopen op goeie benen"

29/09/16

De Fransman Tony Gallopin en onze Tim Wellens starten als kopmannen bij Lotto Soudal in de Ronde van Lombardije. In 2014 werd Wellens, op een gelijkaardig parcours, al eens vierde in de Italiaanse WorldTourklassieker. Overmorgen doet de explosieve Limburger opnieuw een gooi naar het podium.

"Ik vind de 'Giro di Lombardia' een van de mooiste monumenten van het jaar. Het parcours is net iets zwaarder dan in 2014 met twee nieuwe beklimmingen, maar de aankomst is ongeveer hetzelfde. Ik ga de twee nieuwe klimmetjes vandaag verkennen", legt Wellens donderdag uit. "De zwaarste beklimming zal de Valcava zijn, maar die ligt halverwege. Waarschijnlijk zal de klim niet veel belang hebben in het wedstrijdverloop, maar we moeten er wel over. Ik heb toch mooie herinneringen aan die finish, in 2014 werd ik er namelijk vierde. Ik ben benieuwd hoe ik het er dit jaar vanaf breng. Ik zal me niet focussen op een vroege vlucht, maar ik ga recht naar de finish. Ik wil een goed resultaat behalen en ik kan enkel hopen op goede benen."



"Conditie nog niet top"

In de voorbije Eneco Tour liep het voor Wellens als titelverdediger niet zoals verwacht. "Ik was niet zo goed. We waren dicht bij een overwinning met André Greipel, maar het mocht niet zijn. Het is jammer dat ik in de laatste etappe geen vrijgeleide kreeg met de kopgroep", blikt hij terug. "De conditie is nog steeds niet zoals ik het zou willen. Het seizoen loopt stilaan ten einde en ik hoop toch nog om een goed resultaat te rijden."



Veel Belgen

Naast Wellens en Gallopin, vorig jaar zevende in Lombardije, bestaat de selectie uit Sander Armée, Tiesj Benoot, Bart De Clercq, Maxime Monfort, Jelle Vanendert en Louis Vervaeke.