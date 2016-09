'Dark Horse' Arredondo verlaat Trek en kiest voor avontuur op lager niveau

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 10u35 Bron: Belga

De Colombiaanse klimmer Julian Arredondo verlaat het Amerikaanse Trek-Segafredo voor Nippo Vini Fantini. De berggeit van 1m64 en 58kg is vooral bekend van zijn sterke prestaties in de Ronde van Italië in 2014.