Spanning te snijden in wielerwereld: welke ploeg verliest straks z'n WorldTourlicentie?

Het wielerjaar loopt zo stilaan ten einde, maar alvorens we de voor de volle 100% de drukke veldritwinter induiken, staan er nog enkele belangrijke afspraken op de weg op de agenda. Te beginnen met de Ronde van Lombardije zaterdag en bij sommige ploegen gieren de zenuwen alvast door de keel. Ze moeten immers presteren als ze hun toekomst willen veiligstellen.

De gerenommeerde wielersite 'Velonews' dook in de UCI-reglementen en kwam tot de vaststelling dat Giant-Alpecin in vieze papieren zit. De Duitse WorldTourformatie van John Degenkolb en onze landgenoten Bert De Backer en Zico Waeytens heeft dringend punten nodig om aan een noodscenario te ontsnappen. Als de ex-ploeg van Marcel Kittel geen WorldTourpunten scoort in Lombardije zou het pleit beslecht kunnen zijn, dan is Giant misschien wel de formatie die volgend jaar geen deel meer uitmaakt van het allerhoogste wielerpodium.



Gevarenzone

Hoe komt dat? Volgend jaar wordt de WorldTour herleid van 18 naar 17 teams, wat dus betekent dat er eentje moet afvloeien. Door het feit dat onze landgenoot Oliver Naesen van IAM Cycling in de Eneco Tour als tweede eindige en zo de nodige punten sprokkelde, is Giant-Alpecin afgegleden naar de 17de plaats op de ranking en dat is dus regelrecht in de gevarenzone. Enkel het Dimension Data van Serge Pauwels en Mark Cavendish doet nog slechter. De UCI stipuleert dat "de twee laagst geklasseerde ploegen op de WorldTourranking op het einde van het seizoen de status van '2017 WorldTour Candidate' krijgen".



Sagan en Nibali

Zeker is alvast dat het Russische Tinkoff en Zwitserse IAM straks verdwijnen, maar met BORA-Hansgrohe en het nieuwe Bahrain Merida zijn er twee kapers op de kust om mee te dingen naar een plaatsje binnen de WorldTour. Aangezien het IAM van Naesen, Devenyns en Van Genechten over Giant-Alpecin is gewipt, zijn er straks vier kandidaten voor drie plaatsjes. Met IAM Cycling alsnog op de voorlaatste of laatste plaats moeten er twee van drie kandidaten gekozen worden, zijnde het Zuid-Afrikaanse Dimension Data, het BORA van Peter Sagan en het Bahrain Merida van Vincenzo Nibali.