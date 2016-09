Pech achtervolgt wielrenner Malori

Door: redactie

28/09/16 - 19u30 Bron: ANP

© photo news.

Pech lijkt de Italiaanse wielrenner Adriano Malori te achtervolgen. De Italiaan maakte deze maand zijn rentree in het peloton na een doodsmak in de Tour de San Luis in januari en ging vandaag in de semi-klassieker Milaan-Turijn opnieuw hard onderuit. De tijdrijder van Movistar werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd volgens Spaanse media vastgesteld dat de wielrenner een sleutelbeen heeft gebroken.