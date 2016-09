Zubeldia (39) en Didier (32) kiezen voor verlengd verblijf bij Trek-Segafredo

Door: redactie

28/09/16 - 18u08 Bron: Belga

Zubeldia. © TDW.

De Spanjaard Haimar Zubeldia (39) en de Luxemburger Laurent Didier (32) hebben beiden hun aflopende overeenkomst bij het Amerikaanse WorldTour-team Trek-Segafredo verlengd. Zubeldia deed dat met één jaar, Didier met twee seizoenen. Dat deelt het team woensdag mee in een persbericht. Voor Zubeldia wordt het zijn twintigste seizoen als prof.

"Dit team voelt aan als mijn tweede familie. Ik zou nergens anders meer willen rijden", opent Zubeldia op de website van Trek. "Het team ondergaat volgend seizoen, met de komst van Contador en Degenkolb, een metamorfose en heeft me kunnen overtuigen nog door te gaan. Ik weet niet of 2017 mijn laatste jaar zal zijn. Ik bekijk het de afgelopen seizoenen telkens seizoen per seizoen."



Zubeldia stond 28 keer aan de start van een grote ronde en eindigde vijf keer in de top 10 van de Tour. Zijn beste prestatie in de Ronde van Frankrijk was een vierde plaats in 2007.



Ook Laurent Didier blijft de volgende twee seizoenen aan boord bij Trek. "Ik wou heel graag blijven", benadrukt de Luxemburger. "Ik kijk er naar uit mij de volgende twee seizoenen opnieuw helemaal te geven voor het team."