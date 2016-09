Miguel Angel Lopez triomfeert in Milaan-Turijn

Door: redactie

Miguel Angel Lopez (Astana) heeft Milaan-Turijn (Ita/1.BC) op zijn palmares gebracht. De Colombiaan soleerde na 186 kilometer naar de zege en haalde het voor Michael Woods en Rigoberto Uran (beiden Cannondale-Drapac).

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met drie renners: Peter Kennaugh, Eduard Grosu en Alessandro De Marchi. Maximaal sprokkelden ze een bonus van 12 minuten bij elkaar.



Intussen werd het peloton opgeschrikt door een zware valpartij en moesten Michele Scarponi, Ruben Fernandez en Adriano Malori de wedstrijd staken. Vooral Malori, pas terug in koers sinds de Canadese wedstrijden van begin september na een zware val in de Ronde van San Luis begin dit jaar, smakte hard tegen het asfalt. Volgens zijn team Movistar werd hij echter bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht.



Vooraan werd niet gewacht en het was Kennaugh die het langst voorop bleef van het trio, maar ook hij zou niet meestrijden voor de zege. Op de slotklim bleef nog een klein groepje met favorieten over en sloop Woods als eerste weg. Maar hij zou nog bijgebeend worden door Miguel Angel Lopez. Het duo ging samen de laatste 2 km in en het was de Colombiaan die zich het sterkst toonde op het eind.



Voor de 22-jarige Lopez is het zijn vijfde profzege. Eerder pakte hij dit jaar het eindklassement in de Ronde van Zwitserland (WT), een rit in de Ronde van Langkawi (2.BC) en in de Ronde van San Luis (2.1). Vorig jaar won hij de vierde etappe in de Ronde van Burgos (2.BC).