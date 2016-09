Team Movistar verlengt contracten van vier renners

Door: redactie

Imanol Erviti, Rory Sutherland, Winner Anacona en José Joaquin Rojas hebben allen hun contract bij Team Movistar verlengd.

Erviti (32) begint aan zijn dertiende seizoen bij de ploeg waarvoor hij als prof debuteerde. Hij wordt omschreven als een "onmisbare kapitein" in rittenkoersen en lastige eendagswedstrijden zoals de Ardennen- en kasseiklassiekers. Dit jaar werd de Spanjaard zevende in de Ronde van Vlaanderen en negende in Parijs-Roubaix.



Rojas (31) is de regerende Spaanse kampioen. Tijdens de voorlaatste etappe van de Vuelta kwam hij zwaar ten val en liep daarbij ernstige verwondingen op aan beide benen. Hij brak onder meer zijn scheen- en kuitbeen. "Dit weerhoudt ons er niet van te blijven geloven in zijn grote kwaliteiten", luidt het.



Anacona (28) is een Colombiaanse klimgeit die tijdens de Tour de France veel werk verrichtte voor zijn landgenoot en kopman Nairo Quintana. In 2014 won Anacona een rit in de Vuelta.



De 34-jarige Sutherland begint in 2017 aan zijn derde seizoen bij Movistar. De Australiër is volgens de ploeg "de ideale knecht die veel respect geniet van zijn teamgenoten én collega's in het peloton".