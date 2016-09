Wat nu met Devolder?

Joeri De Knop

28/09/16 - 11u19

© TDW.

Tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar. Drievoudig Belgisch kampioen. Maar op zijn 37ste geraakt Stijn Devolder amper nog aan de bak. De exit dreigt. Tenzij alsnog een wit konijn uit de hoed wordt getoverd. Een afscheid à la Boonen, ná Parijs-Roubaix 2017, behoort tot de mogelijkheden.

37. Dan ben je als wielrenner geneigd te denken: 't is goed geweest, hier stopt het, tijd voor andere dingen. Zover wás Stijn Devolder, einde contract bij Trek-Segafredo, drie weken geleden ook. Na vijftien profseizoenen, het één al wat glansrijker dan het andere, zalig rentenieren in 'Sellewie' (aka Deerlijk-Sint-Lodewijk) samen met Tamara, Femke (10) en Jody (9). Strak plan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Devolder fietst zó verdomd graag. En dus stuurde hij zijn persoonlijke manager Paul De Geyter toch maar opnieuw op verkenningspad. Of de teams een oude West-Vlaamse krijger op de drempel van zijn pensioen nog zagen zitten? Please please. Al was het maar voor één extra jaar.



Geen evidente zoektocht, zo blijkt. 'Oud' betekent in het wielerwereldje ook letterlijk 'out'. De toestand is hopeloos, maar niet ernstig. Daarvoor is de interesse uit het WorldTour- en procontinentale circuit nog net iets te reëel. Er lopen gesprekken. Meerdere zelfs. Maar echt concreet wordt het voorlopig niet. Teams vullen hun laatste gaten op voor 2017. Devolder is daarbij niet meteen een prioriteit. "Geef ons nog even de tijd", klinkt het beleefd tactisch. Hilaire Van der Schueren, nu ploegleider bij Wanty-Groupe Gobert, sloot in het verleden wel eens vaker een verloren zoon in de armen. Nu twijfelt hij. "Hoe graag ik Stijn ook heb. Maar ik heb andere opties. Jongere, om het zo te zeggen."



Wat kan Stijn Devolder nu nog doen? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.