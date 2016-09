Eurométropole Tour wordt eendagskoers met onder meer Boonen als blikvanger

Door: redactie

De Eurométropole Tour zal dit jaar voor zijn 76e editie betwist worden als een eendagswedstrijd. De 75e editie werd vorig jaar nog georganiseerd als een rittenkoers over vijf dagen. De wedstrijd, vroeger gekend als Circuit Franco-Belge, zal op 2 oktober plaatsvinden tussen Poperingen en Doornik over een afstand van 195,6 kilometer.

De organisatoren van de Eurométropole Tour kregen de zware organisatie van een meerdaagse wielerwedstrijd niet meer rond en besloten om de wedstrijd dit jaar op één dag te laten betwisten. De wedstrijd wordt beschouwd als de oudste etappekoers in België. Dit jaar is de Eurométropole Tour de achtste manche van de Belgian Cycling Cup.



In 2017 zou de koers mogelijk georganiseerd worden als twee opeenvolgende eendagswedstrijden. Op 30 september zouden de renners een wedstrijd tussen Nieuwpoort en Poperingen rijden, om vervolgens op 1 oktober tussen La Louvière en Doornik om de zege te strijden. Een algemeen klassement moet uiteindelijk de beste renners van de twee wedstrijden samen aanduiden.



Komende zondag wordt de wedstrijd gereden om een opvolger voor de Fransman Alexis Gougeard te vinden. De organisatoren kondigden alvast een forse delegatie van Etixx-Quick Step aan, onder aanvoering van Tom Boonen. Ook Iljo Keisse en Nikolas Maes, die net als Boonen geselecteerd zijn voor het WK in Qatar, zijn van de partij. Met Oliver Naesen (IAM), Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal), winnaar in 2012 en derde in 2015, en Jens Debusschere (Lotto-Soudal), winnaar in 2013, tekenen ook andere leden van de nationale selectie present.



Met ook de aanwezigheid van de Fransman Arnaud Démare (FDJ), winnaar in 2014, de Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en de Belgen Boris Vallée (Fortunéo-Vital Concept), Timothy Dupont (Verandas Willems) en Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Robert), is de wedstrijd rijk gevuld met sprinters. De definitieve deelnemerslijst van de 76e Eurométropole Tour zal pas zaterdagnamiddag bekendgemaakt worden.