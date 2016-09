Oliver Zaugg hangt na Ronde van Lombardije fiets aan de haak

Door: redactie

27/09/16 - 18u51 Bron: Belga

Oliver Zaugg. © belga.

Oliver Zaugg (35) is bezig aan zijn laatste dagen als profwielrenner. Zaterdag (1 oktober) zet hij na afloop van de Ronde van Lombardije een punt achter zijn carrière, zo maakte de Zwitser bekend op de website van zijn ploeg IAMCycling.

Zaugg heeft een speciale band met de Italiaanse WorldTour-klassieker want vijf jaar geleden boekte hij er de mooiste overwinning uit zijn loopbaan.



"De Ronde van Lombardije is steeds een van mijn favoriete wedstrijden geweest, zelfs voor ik er won. Ik ben dan ook tevreden dat ik in deze race mijn dertienjarige profloopbaan zal beëindigen", legt Zaugg uit. "Ik heb in mijn carrière prachtige momenten beleefd. Ik hoop dat ik het hoofdstuk als wielerprof zaterdag op een mooie manier kan afsluiten met de Ronde van Lombardije."



De Zwitser werd in 2004 prof bij Saunier Duval en droeg ook het shirt van onder meer Gerolsteiner, Liquigas, Leopard/RadioShack en Saxo/Tinkoff. Sinds 2016 rijdt hij voor IAMCycling.



Zaugg nam vijf keer deel aan de Giro en zeven keer aan de Vuelta, met een elfde plaats in 2008 als beste resultaat. In 2011 won hij met Leopard de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje.