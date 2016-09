Door: redactie

Rudi Kemna, ploegleider van Giant-Alpecin, is door een ongeval op zijn fiets in Duitsland gewond geraakt. De 48-jarige Nederlander, die met een vriend een ritje maakte, liep diverse botbreuken op bij het eenzijdige ongeluk.

De Nederlandse kampioen van 2003 is gisteren in een ziekenhuis in Siegen geopereerd. Volgens Giant-Alpecin moet Kemna voorlopig nog in het ziekenhuis blijven.