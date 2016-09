Taylor Phinney ruilt BMC voor Cannondale

Thomas Lissens

27/09/16 - 12u49 Bron: Belga

Phinney kon de hoge verwachtingen bij BMC zelden inlossen. © TDW.

Taylor Phinney (26) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Cannondale-Drapac, zo bericht cyclingnews vandaag. De Amerikaan verlaat na zes seizoenen BMC, het team waarvoor hij in 2011 als profrenner debuteerde. "Ik start een nieuw hoofdstuk bij Cannondale-Drapac", klinkt het.

Taylor Phinney won in 2012 de openingstijdrit in de Ronde van Italië en droeg daarna enkele dagen de roze leiderstrui. De Amerikaan is regerend en meervoudig nationaal kampioen tegen de klok en een oud-wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Nog bij de U23 schreef hij twee keer Parijs-Roubaix op zijn naam.



Verder won Phinney tijdritten in onder meer de Eneco Tour, de Ronde van Utah, de USA Pro Cycling Challenge en de Ronde van Dubai. Met BMC werd Phinney vorig jaar in Richmond wereldkampioen tijdrijden.



Na een zware crash tijdens het Amerikaans kampioenschap van 2014 kostte het Phinney maanden om te revalideren.



Voor zijn carrière op de weg was de Amerikaan succesvol op de piste met wereldtitels in de individuele achtervolging.



Bij Cannondale, de ploeg van Jonathan Vaughters, wordt Phinney teamgenoot van Sep Vanmarcke. Die verlaat eind 2016 Team LottoNL-Jumbo.