EK piste pakt uit met ploegkoers voor vrouwen en vernieuwd omnium

Door: redactie

27/09/16 - 12u12 Bron: Belga

Jolien D'hoore aan het werk op de Olympische Spelen in Rio. © TDW.

Het Europees kampioenschap op de piste dat plaatsvindt van woensdag 19 oktober tot en met zondag 23 oktober in het Franse Saint-Quentin-en Yvelines pakt uit met een aantal nieuwigheden in competitie.

Het omnium, dat pas voor het eerst op de Olympisch Spelen van Londen werd gereden in 2012 en zes verschillende onderdelen omvatte, zal er voor het eerst in een nieuwe vorm plaatsvinden en slechts uit vier onderdelen bestaan.



Bij de heren wordt gestart met de scratch (10 km), daarna volgt een temporace 10 km en de afvalling. Er wordt afgesloten met de puntenkoers. Voor de vrouwen geldt hetzelfde verhaal, alleen is de scratch slechts 7,5 km, net zoals de tempokoers. Kortom de individuele achtervolging, de vliegende ronde en de tijdrit zijn er verleden tijd. Nieuw is de temporace in het omnium.



Voortaan zullen trouwens ook de vrouwen een ploegkoers rijden. Voor ons land zullen normaal gezien Jolien D'hoore en Lotte Kopecky in deze nieuwe discipline aantreden. Dat bevestigde Jos Smets van de KBWB. "Jolien gaf al eerder aan dat ze geen omnium meer wou rijden op EK's en WK's, wel wilde ze gewoon voor het plezier nog wat op de piste koersen. Normaal gezien zal ze in Frankrijk deelnemen met Lotte Kopecky in de nieuwe ploegkoers voor vrouwen." Bij de heren bestaat die, niet-olympische, discipline al langer, bij de vrouwen is het nieuw.



De ploegkoers voor vrouwen staat op zondag 23 oktober gepland, een week na het WK in Qatar waar D'hoore, goed voor olympisch brons in het omnium op de Spelen in Rio, ook het speerpunt is bij de Belgische damesploeg op de weg.