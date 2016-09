Ventoso tekent bij BMC: "Een eer om deel uit te maken van ploeg met Van Avermaet als kopman"

Door: redactie

De Spaanse wielrenner Francisco 'Fran' Ventoso rijdt vanaf 2017 voor BMC. Dat heeft de Amerikaanse wielerformatie vandaag bevestigd. De 34-jarige Ventoso komt over van Movistar, waar hij sinds 2011 aan de slag was.



BMC rekent op de diensten en de ervaring van de Spaanse kampioen op de weg van 2012 in de Grote Rondes en in het klassiekers. "Voor mij is het een grote motivatie om naar een van de beste teams van de wereld te trekken. Het is ook een eer om deel uit te maken van de renners voor de voorjaarsklassiekers, met Greg Van Avermaet als kopman", klinkt het bij Ventoso, die in zijn carrière onder meer twee ritten in de Giro en één in de Vuelta won.