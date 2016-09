Sky-ploegleider Brailsford belooft transparantie na hetze rond Wiggins

Door: Mike De Beck

Sir Bradley Wiggins kwam even in het oog van de storm nadat zijn medisch attest uit de databank van het Wereldantidopingagentschap (WADA) zomaar publiek werd gemaakt door de zogenaamde 'Fancy Bears'. Het ging om een therapeutische uitzondering (TUE) dat de UCI uiteindelijk ook toeliet om 'Wiggo' zijn astma te laten bestrijden. Zijn ploegleider Dave Brailsford zegt dat hij op de hoogte was van die handeling. "We bekijken de mogelijkheid om, met de toestemming van de renners alle TUE's transparant te maken", zegt de Sky-ploegleider alvast.