Italiaan Felline ook volgend jaar ploegmakker van Stuyven en Theuns bij Trek

Fabio Felline draagt ook volgend seizoen het shirt van Trek-Segafredo. De Italiaan zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot eind 2017, zo maakte de WorldTourploeg vandaag bekend.

De 26-jarige Felline is bezig aan zijn derde seizoen in Amerikaanse loondienst. Dit seizoen won hij de puntentrui in de Ronde van Spanje nadat hij in het voorjaar een zware val had gemaakt in de Amstel Gold Race, waardoor hij twee maanden buiten strijd was.



In 2015 schreef de Italiaan, een allrounder, onder meer de GP Fourmies, een rit in de Ronde van het Baskenland en een tijdrit in het Internationaal Wegcriterium op zijn naam.



Comeback na crash

"Ik ben heel trots op de manier waarop Fabio na zijn horrorcrash in de Amstel heeft teruggevochten", zegt ploegmanager Luca Guercilena. "Het was een lange en harde weg, maar zijn tweede plaats in de Ronde van Polen bewees dat hij op de juiste weg was. Hoe hij de groene trui pakte en verdedigde in de Vuelta, getuigde van wereldklasse."