Sébastien Chavanel stopt met wielrennen

13/09/16 - 16u17 Bron: Belga

© kos.

De Franse wielrenner Sébastien Chavanel hangt zijn fiets aan de haak. Dat kondigde de 35-jarige FDJ-renner vandaag aan op Twitter. "Ik wil in een nieuwe rol mijn ervaring doorgeven aan de jeugd", liet Chavanel weten.

"Dit is geen einde, maar een begin", stak Chavanel van wal. "Bedankt aan iedereen die me gesteund heeft in mijn carrière. Ik ga nu mijn ervaring in de wielersport in een andere rol doorgeven aan de jeugd."



De snelle Chavanel won in zijn carrière onder meer de GP van Denain (2007) en etappes in de Ster van Bessèges (2007), Ronde van Picardië (2007 en 2008) en Ronde van Wallonië (2004).



Sébastien Chavanel is de twee jaar jongere broer van Sylvain Chavanel, drievoudig ritwinnaar in de Tour.