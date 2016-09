GP Wallonie slachtoffer van drukke koerskalender en dus geen Gilbert en Van Avermaet

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Morgen staat de 56ste editie van de Grote Prijs van Wallonië (1.1) op het programma. De Waalse eendagskoers heeft te lijden onder het EK wielrennen dat deze week wordt verreden en de koersen in Québec van afgelopen weekend en moet het daardoor met een beperkt deelnemersveld stellen.

Het parcours, enkele kilometers langer in vergelijking met andere jaren, nu 205,5 kilometer, van deze editie blijft grotendeels onveranderd. De start is in Beaufays en de aankomst ligt, al sinds 2004, op de Citadel van Namen waar traditioneel de wedstrijd wordt beslist. Door wegenwerken is de aanloop naar die Citadel lichtjes gewijzigd: meer lange smalle wegen, waar de renners minder tijd wacht om te recupereren vooraleer ze de beklimming richting Citadel aanvatten.



BMC is er niet bij

Achttien ploegen komen woensdagmiddag aan de start, waaronder vijf WorldTourteams, zes continentale en zeven procontinentale ploegen. Slechts vijf WorldTourteams dus, met AG2R, Etixx-Quick Step, FDJ, IAM Cycling en Lotto-Soudal. BMC, met Philippe Gilbert, winnaar in 2006 en 2011, en met Greg Van Avermaet, winnaar in 2014, is niet van de partij. Wel rijdt Van Avermaet zaterdag de GP Impanis-Van Petegem en start hij daarna op maandag 19 september in de Eneco Tour.



Lotto met sterk team

De organisatie moet het dus zonder grote toppers stellen. FDJ stuurt Thibaut Pinot op pad, Lotto Soudal vaardigt een mooie selectie af met de winnaar van vorig jaar Jens Debusschere, Tim Wellens en wellicht ook Tiesj Benoot. Mogelijk krijgen we morgen dus een verrassende winnaar op de Citadel.