Nederlandse berggeit heeft al in gedachten hoe hij straks op toplocatie afscheid wil nemen van wielersport

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 10u25

© photo news.

Zijn beste jaren liggen al een poos achter hem en dus zit Laurens ten Dam op zijn 35ste zo stilaan met een afscheid in zijn hoofd. De Nederlandse wielrenner van Giant-Alpecin begint in 2017 aan zijn laatste jaar in het profpeloton en heeft al een idee van hoe hij in schoonheid wil afzwaaien.

© TDW.

In 2013 en 2014 vormde hij samen met Bauke Mollema een gouden Nederlandse tandem bij wat nu LottoNL-Jumbo heet, twee jaar later zijn de aspiraties van de bebaarde avonturier Ten Dam al flink wat minder groot. Bij Giant-Alpecin vervulde hij het voorbije seizoen met al zijn ervaring een dienende rol. Dat zal ook volgend jaar zo zijn, al wil hij wel nog twee grote rondes afwerken: de Giro en de Tour. In laatstgenoemde topkoers wil hij graag afscheid nemen: "Het mooiste is om te stoppen op de Champs-Élysées", klinkt het in de Nederlandse krant De Telegraaf.



Drie kopmannen dienen

Op dit moment vertoeft Ten Dam in de VS, maar in februari slaat hij zijn tenten opnieuw op in zijn thuisland Nederland. De bedoeling is dat hij volgend jaar een volwaardig programma zal afhaspelen. De klimmer uit Bedum in Groningen is bijgevolg klaar om zich helemaal weg te cijferen voor zijn kopmannen: "Met de transfer van Wilco Kelderman hebben we volgend jaar maar liefst drie uitstekende klassementsrenners. En dan hebben we het nog niet over een jong talent als Sam Oomen, die ook nadrukkelijk op de deur komt kloppen. Ik vind het een ontzettend mooie uitdaging om al die jongens bij te staan en verder te helpen in hun ontwikkeling."