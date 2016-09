Vuelta-winnaar Quintana verlengt contract bij Movistar

Door: redactie

12/09/16 - 14u03 Bron: Belga

© TDW.

De Colombiaan Nairo Quintana heeft zijn contract bij de Spaanse WorldTourformatie Movistar tot 2019 verlengd, zo maakte de wielerploeg vandaag bekend.

Movistar had overigens nog goed nieuws te melden, want het contract met de Spaanse telecomgigant Telefonica werd eveneens verlengd tot 2019, waardoor de wielerploeg meteen nog drie seizoenen zeker is van een plaats in het peloton.



Telefonica is met Movistar al sinds 2011 titelsponsor van de wielerploeg. In de voorbije seizoenen won het team met de 26-jarige Quintana de Ronde van Italië (2014) en zondag dus ook de Vuelta.