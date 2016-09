Quintana nieuwe leider in WorldTour

Door: ANP

12/09/16 - 06u58

Wielrenner Nairo Quintana is na zijn eindzege van gisteren in de Ronde van Spanje de nieuwe leider in het klassement van de UCI WorldTour. De Colombiaan van Movistar belandde op 609 punten en verdrong daarmee de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan (585 punten) van de eerste plaats.