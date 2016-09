Fransman Péraud zet punt achter fietscarrière na slopende Vuelta

Door: redactie

11/09/16 - 23u06 Bron: Belga

© TDW.

De dertiende plaats in de Vuelta was het laatste kunstje van Jean-Christophe Péraud op zijn tweewieler. De 39-jarige Fransman, die in 2008 in Peking nog olympisch zilver pakte in het mountainbike, stopt met wielrennen.