Vuelta-winnaar Quintana nieuwe leider UCI WorldTour-klassement, Van Avermaet 7e

Nairo Quintana mag zich na zijn eindzege in de Ronde van Spanje de nieuwe leider op de 'UCI WorldTour Individual Ranking' noemen. De Colombiaan van Movistar heeft 609 punten en doet in de stand haasje-over met de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (585). Tourwinnaar Chris Froome (564) blijft derde, Alberto Contador (428) en Alejandro Valverde (396) vervolledigen de top vijf.

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, vrijdag tweede in Québec en zondag knap primus in Montéal, wipt van de negende naar de zevende plaats (359 punten). Sep Vanmarcke (achttiende met 201 punten) is de tweede landgenoot in de top twintig.



In het ploegenklassement blijft Movistar (1411) leider voor Tinkoff (1277) en Sky (1187). Etixx-Quick Step (736) zakt van zes naar zeven, Lotto Soudal (459) van tien naar twaalf.



Spanje (1415) blijft het landenklassement aanvoeren, voor Colombia (1318) en GRoot-Brittannië (1050). België (860) behoudt zijn zesde stek.