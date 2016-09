Wat een klasbak: Van Avermaet pakt in Montreal wraak op Sagan

Maarten Vanbergen

11/09/16 - 22u29

© Kos.

GP Montreal Greg Van Avermaet heeft de GP Montreal gewonnen na een geweldige sprint. Hij troefde Peter Sagan af. Op 25 kilometer van de meet werden de vluchters van de dag gegrepen. Nadien probeerden enkele renners nog te ontsnappen, maar zij raakten nooit ver. In de laatste kilometer werd het peloton nog ontregeld door een val. Diego Ulissi werd derde in de ultieme sprint.

Van Avermaet: "Eindelijk raak na ereplaatsen"

Greg Van Avermaet reageerde achteraf uiteraard heel tevreden. "Ik voelde me al heel de dag goed vandaag. Dan is het fantastisch om te winnen in de sprint tegen wereldkampioen Sagan. Het is al een lang seizoen geweest, maar ik presteer al heel het jaar goed. De Olympische Spelen waren natuurlijk het hoogtepunt", aldus Van Avermaet. "Ik voel me altijd goed in Canada, na de vele ereplaatsen is het hier nu eindelijk raak. Dat is toch een gevoel van opluchting." Over het WK in Qatar blijft de Olympische kampioen tot slot wat op de vlakte. "We zullen zien, besloot hij.