Caleb Ewan vloert Groenewegen in Londen, Cummings eerste Britse eindwinnaar sinds Wiggins

Door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 18u02 Bron: Belga

© photo news.

De slotetappe in de Ronde van Groot-Brittannië is een hapje gebleken voor de Australische pocketsprinter Caleb Ewan. Het 22-jarige sprinttalent van Orica-BikeExchange haalde het in de straten van Londen voor de Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en onze landgenoot Jens Debusschere (Lotto Soudal). De leiderstrui van Stephen Cummings kwam niet meer in gevaar. De 35-jarige Brit van Dimension Data is de eerste thuisrijder sinds Bradley Wiggins in 2013 die op het hoogste schavotje prijkt. Hij volgt Edvald Boasson Hagen op.