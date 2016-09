Timothy Dupont toont zijn snelle benen in Kustpijl en zit nu al aan 14 overwinningen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 19u15 Bron: Belga

© photo news.

De 28-jarige Timothy Dupont (Veranda's Willems) heeft de 44ste editie van de Kustpijl (1.2) gewonnen. De aalvlugge Dupont haalde het na wedstrijd met start en aankomst na 199 kilometer in Knokke-Heist in een massaspurt van Bert Van Lerberghe en Jelle Donders. Voor Timothy Dupont is het intussen al zijn veertiende UCI-zege van het seizoen.