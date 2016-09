Etixx-Quick Step trekt Jack Bauer aan

Door: redactie

Etixx-Quick Step heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de 31-jarige Nieuw-Zeelander Jack Bauer. Dat maakte het team vandaag bekend op zijn website. Bauer komt over Cannondale en is de eerste Nieuw-Zeelander ooit in het team van Patrick Lefevere.