Benoot hoopt na jaar van tegenslag op mooi einde: "Ze kunnen geen wonderen verwachten"

Marc Ghyselinck

10/09/16 - 04u00

© TDW.

In zijn ploeg hadden ze hem gewaarschuwd. Na zijn stormachtig profdebuut zou het in 2016 allemaal wat moeilijker gaan voor Tiesj Benoot (22). Dat bleek. Maar dat het zo'n pechjaar zou worden, dat had hij niet gedacht.

Vijfde in de Ronde van Vlaanderen 2015. Tiesj Benoot reed het profpeloton binnen langs de grote poort. Talent zat, daar was iedereen het over eens. Dat hij zijn eerste koers zou winnen was nog maar een kwestie van tijd.



Anderhalf jaar later is het veel stiller geworden rond de jonge Gentenaar. Gisteren reed hij de GP van Quebec en morgen doet hij Montréal. Dat hij aan de start staat vindt hij al de grootste overwinning. Over ambitie hoor je hem tegenwoordig weinig spreken. Want het is wel wat geweest dit jaar.



Dat begon met een val in de Ronde van Vlaanderen. Zijn val veroorzaakte een maagbreuk. Een maagbreuk veroorzaakte keelontstekingen. "Wel drie of vier heb ik er gehad." Ondertussen bleef Benoot koersen. "Starten in Parijs-Roubaix was geen goed idee. Toen reed ik ook nog de Amstel. Daar was ik echt slecht." Lees ook Wereldkampioen Sagan trekt met privéjet naar Eneco Tour

Tim Wellens is klaar om te knallen in Canada, maar: "Na Rio voelde ik mij lang slecht" © belga.

© belga. Drie maanden later, na de Ronde van Polen, keerde Benoot alweer ziek naar huis. "Ik moest forfait geven voor de Ronde van Wallonië en de Clasica San Sebastian." Rusten werd het dus. Benoot ging drie weken op hoogtestage in Livigno. Waar hij, u raadt het, ziek werd. "Na zestien dagen kreeg ik een voedselvergiftiging. Ik probeerde in mijn eentje naar huis te rijden. Verder dan Mulhouse ben ik niet geraakt. Toen moest ik mijn vader bellen. In tien dagen was ik vier kilo kwijt, ik woog nog 67 kilo. Dat is pure pech zeker? En erg frustrerend."



Pas twee weken geleden kon Benoot de training hervatten. "In vier weken heb ik twee weken niet gefietst." De schade lijkt niettemin mee te vallen. De Brussels Cycling Classic stelde Benoot gerust. "Als ik Quebec en Montréal goed door kom, kan ik misschien een goed Europees kampioenschap (18 september in Plumelec, red) rijden. Ik mik niet hoog, maar ik hoop dat het goed wordt." Zodat het misschien toch nog een mooi einde van het seizoen wordt voor Benoot. Stiekem hoopt hij nog op een selectie voor het WK. "Maar dat laat ik aan de bondscoach over."



In de ploeg laten ze hem met rust. "Ik hoor niemand klagen. De ploeg twijfelt niet", zegt Benoot. "Ze kunnen ook geen wonderen verwachten. De resultaten blijven niet uit omdat ik te lui ben. Het was gewoon pech. Het gaat om kleine dingen, maar naar de buitenwereld toe is dat een immens verschil. Veel interviews heb ik nog niet gedaan dit jaar (lacht)." © photo news.