Poels soleert naar zege, Vermote leider af in Groot-Brittannië

Wout Poels (Sky) heeft de koninginnenrit in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC) op zijn palmares gebracht. Na 150 km tussen Sidmouth en Haytor toonde de Nederlander zich de sterkste bergop. Hij soleerde naar de zege en haalde het voor de Amerikaan Rohan Dennis (BMC) en zijn landgenoot Tom Dumoulin (Giant-Alpecin). Xandro Meurisse werd knap vijfde op 16 seconden. Julien Vermote kraakte in het slot en verliest zijn leiderstrui aan de Brit Stephen Cummings (Dimension Data).

De eerste ontsnapping was meteen ook de goede in de zesde rit. Jasper Bovenhuis (AnPost-ChainReaction), Miguel Benito (Caja Rural), Tom Stewart (Madison-Genesis) en Giovanni Visconti (Movistar) slopen weg na enkele honderden meters en telden na 20 km al drie minuten bonus. Maximaal verzamelde het kwartet een voorsprong van 3'20" op het peloton waar Etixx-Quick Step voor leider Julien Vermote controleerde.



De rit, vooral het tweede deel ging bergop en bergaf, zorgde er voor dat Bovenhuis op 47 km van de finish als eerste vooraan moest lossen. In het peloton nam BMC het commando over. Toen de bonus zakte onder de minuut, besloot Visconti alleen op zoek naar de zege te gaan. Op 10 km van het eind was ook zijn verhaal uit. Sky kwam vervolgens op kop en dicteerde de wet tot aan de voet van de slotklim. Het was Zardini die er de debatten opende, maar hij werd meteen gecounterd door Rohan Dennis. De Italiaan verzwakte, de Australiër zette door, maar zag Dumoulin, Izagirre en Poels nog terugkomen.



Op 3 km van de streep moest Vermote in het peloton het hoofd buigen. Het sein voor Cummings, op zes seconden bij de start, om te versnellen en de sprong naar de leiders te maken. Ook Tony Gallopin sloot nog aan. Het duo keerde terug op de koplopers, maar lang zouden die niet samen blijven. Dennis versnelde, Dumoulin en Poels volgden. Onder de vod van de laatste kilometer sloeg de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik een kloofje en soleerde naar de zege in de koninginnenrit, die hij ook vorig jaar won. Cummings is de nieuwe leider. Hij telt 49 seconden voorsprong op Dumoulin, 51 op Dennis. Meurisse staat zesde op 58 seconden.