Tom Van Asbroeck met noodpaspoort toch naar Canada

8/09/16 - 22u57 Bron: ANP

© photo news.

Tom Van Asbroeck kan toch meedoen aan de twee koersen uit de UCI WorldTour in Canada. Met een noodpaspoort op zak stapte de 26-jarige renner van LottoNL-Jumbo vandaag in het vliegtuig richting New York, vanwaar hij verder reist naar Québec. Daar staat Van Asbroeck, ongetwijfeld met een flinke jetlag, vrijdag aan de start van de GP van Québec. Twee dagen later is er de GP van Montréal.