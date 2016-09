Sep Vanmarcke wint Izegem Koers en mag zich meteen ook West-Vlaams kampioen noemen

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Sep Vanmarcke (LottoNL-Jumbo) heeft vandaaag licht afgescheiden Izegem Koers, een kermiskoers over 166,6 kilometer, gewonnen. De 28-jarige Vanmarcke hield in eigen gouw de Nederlander Jarno Gmelich en Robin Stenuit achter zich in de sprint van een kopgroep van zestien renners. Timothy Dupont, werd vierde voor Alexander Maes.