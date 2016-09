Vijf jaar geleden glansrijk winnaar van Milaan-Sanremo, straks moet hij uitzichtloze wielercarrière stopzetten

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 19u20

© photo news.

Wie in 2011 zou gezegd hebben dat de carrière van Matthew Goss vijf jaar later voorbij zou zijn, hadden we toen werkelijk gek verklaard. De Australische sprinter won in dat gezegende jaar Milaan-Sanremo en leek klaar om een topper te worden in het peloton. Anno 2016 staat de 29-jarige Goss met zijn rug tegen de muur, in die mate zelfs dat de renner van het Britse ONE Pro Cycling straks zijn fiets aan de wilgen hangt.

© epa. © afp. © belga.

2011 was echt wel een topjaar voor de snelle Goss want naast 'La Primavera' pakte hij bijna de wereldtitel op de weg. Hij moest in de Deense hoofdsad Kopenhagen enkel de duimen leggen voor de toen in de sprint ongenaakbare Mark Cavendish. Met een tweede plaats in de eindstand van de Tour Down Under en een ritzege in de bewuste Australische rittenkoers kende hij nog meer succes. Maar ook in de Ronde van Oman, Parijs-Nice en de Ronde van Californië schoot hij raak.



No regrets

In de jaren die volgden nam de carrière van Goss echter een diepe duik, met enkel nog schaarse hoogtepunten in de Giro en de Tirreno-Adriatico. Via het gerenommeerde HTC-High Road ging het naar zijn thuisland voor een avontuur bij Orica-GreenEDGE en finaal volgden MTN-Qhubeka en ONE Pro Cycling. Op de trap naar beneden lijkt de laatste trede nu bereikt want eind dit jaar kapt de 'Aussie' in Britse loondienst ermee. Spijt heeft Matthew Harley Goss echter niet: "Ik kan tevreden en met trots terugblikken op mijn carrière."



"Prachtige herinneringen"

Dat hij niet kan afzwaaien op een hoogtepunt lijkt hem niet te deren. "Ik heb het genoegen gehad om een aantal geweldige koersen op mijn palmares te zetten en houd een paar prachtige herinneringen over aan mijn periode als profwielrenner. Daarnaast heb ik toffe mensen leren kennen en ben ik fier dat ik mijn land mocht vertegenwoordigen op WK's, de Commonwealth Games en de Olympische Spelen. De keuze om te stoppen, heb ik niet zomaar lichtzinnig genomen. Ik heb er lang over moeten nadenken, maar ik haal al een hele tijd niet meer de voldoening uit de koers die ik vroeger wel mocht ervaren."