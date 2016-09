Marianne Vos wint tweede rit in Lotto Belgium Tour en neemt leiding

Thomas Lissens

Marianne Vos (Rabo-Liv) heeft de tweede etappe in de Lotto Belgium Tour gewonnen. De 29-jarige Nederlandse was na 107,9 kilometer, met start en aankomst in het Oost-Vlaamse Lierde, de sterkste van het peloton. De Italiaanse Giorgia Bronzini werd tweede, voor Lotte Kopecky. Marianne Vos neemt de leiderspositie over van haar land- en teamgenote Lucinda Brand.

Ondanks tal van pogingen bleef het peloton lang samen. Brand won de golden rush, voor Vos, en verstevigde zo haar leiderspositie. Door een gebrek aan seingevers op het grondgebied Haaltert werd de wedstrijd even geneutraliseerd. Na de laatste beklimming van de dag, na 43 kilometer, werd er opnieuw volop gekoerst.



Een compact peloton meldde zich in Lierde, waar nog eens drie ronden van elk 17 kilometer afgewerkt moesten worden. Sofie De Vuyst probeerde even, maar kreeg geen vrijgeleide. Vos verzekerde zich onderweg nog van wat bonificatieseconden en toonde zich ook in de massasprint de snelste, goed voor de derde opeenvolgende Nederlandse ritzege. Annemiek van Vleuten won woensdag de proloog, Lucinda Brand donderdag de eerste rit in lijn.



Morgen valt het doek over deze rittenkoers met de koninginnenrit van 97,27 kilometer in en rond Geraardsbergen. In de finale zit tweemaal de beklimming van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg verweven. Vos begint eraan met een voorsprong van vier seconden op Brand. Van Vleuten is op tien seconden derde, Kopecky, eveneens op tien seconden, vierde.

