Kiwi Jack Bauer blijft peloton héél nipt voor in Groot-Brittannië, Julien Vermote blijft fier aan de leiding

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 16u44

video In 2014 weende hij in de Tour tranen met tuiten na het op een haartje na missen van een prestigieuze ritzege, maar twee jaar later mag Jack Bauer nog eens proeven van een zoete overwinning. De Nieuw-Zeelander van Cannondale troefde in de vijfde etappe van de 'Tour of Britain' gezwind zijn vier vluchtgezellen af. De Fransman Amaël Moinard, een trainingsmakker van Philippe Gilbert, en de Brit Erick Rowsell gingen met de dichtste podiumplekken aan de haal. De gele leiderstrui blijft om de lenden van onze sterke Belg Julien Vermote.