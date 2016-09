GP Quebec zoekt opvolger voor Rigoberto Uran

Door: redactie

In het Canadese Quebec wordt morgen voor de zevende keer de Grand Prix Cycliste de Québec (World Tour) georganiseerd. Het is de eerste wedstrijd van een Canadees tweeluik. Vorig jaar was het Rigoberto Uran die zich oppermachtig toonde, voor Michael Matthews en Alexander Kristoff.

Heel wat toppers reisden af naar Canada voor de twee World Tourkoersen. Vrijdag wordt de GP van Québec gereden, zondag die van Montreal. Aan beide parcours is niets gewijzigd. In Quebec krijgen de renners zestien ronden van 12,6 km voorgeschoteld, goed voor 201,6 km. Het zwaartepunt ligt aan het einde van elke ronde. Per ronde zijn er vier hellingen: de Côte de la Montagne, de Côte de la Potasse, de Montée de la Fabrique en de laatste rechte lijn Grand Allée, één kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4%.



Met Uran en Voeckler staan er slechts twee oud-winnaars aan de start vrijdag. Philippe Gilbert is de enige landgenoot die de GP Québec al aan zijn palmares mocht toevoegen. Hij won in 2011 in een sprint met twee en klopte er Robert Gesink. Deze keer is hij er niet bij, wel van de partij is olympisch kampioen Greg Van Avermaet die met een tweede en derde plaats al een paar keer dicht bij de overwinning was en ook nu bij het kransje favorieten wordt gerekend, net zoals Tim Wellens, winnaar van de GP Montreal van vorig jaar, Tony Gallopin, Peter Sagan, Julian Alaphilippe en Michael Matthews.



De wedstrijd start om 11 uur plaatselijke tijd. De aankomst wordt verwacht tussen 22 en 22u30.



- erelijst -



2015: Rigoberto Uran (Col)



2014: Simon Gerrans (Aus)



2013: Robert Gesink (Ned)



2012: Simon Gerrans (Aus)



++ 2011: Philippe Gilbert(BEL)



2010: Thomas Voeckler (Fra)