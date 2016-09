Vanmarcke: "Zenuwachtig? Om drie uur 's nachts lig ik klaar om naar het ziekenhuis te vertrekken"

Bart Audoore

Aftellen is niet makkelijk als je niet weet naar waar. Sep Vanmarcke (28) kan elk moment vader worden. Maar wanneer precies? Nog drie keer slapen? Nog vijf keer? Tien keer? Het zijn spannende dagen, ook omdat zijn WK op het spel staat.

Dag Sep, ben je klaar voor de grote gebeurtenis?

"Kan je daar klaar voor zijn? Ik kan alleen wachten tot het zover is, hé, maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Ik heb altijd graag kinderen gezien. In de familie heb ik al redelijk wat kindjes zien opgroeien. Nu is het aan mij."



Ben je zenuwachtig?

"Een beetje. Twee weken geleden heb ik een week in Frankrijk gekoerst (Poitou Charentes en Plouay, red.) en dat was toch spannend. Ik had Hanne gezegd dat ze de baby absoluut moest 'ophouden' tot ik terug was. Na Plouay ben ik meteen in de auto gesprongen om naar België te rijden. Het was 1 uur 's nachts toen ik thuis was. 'Nu mag ons dochter komen', zei ik. Twee uur later was ik nog bezig: 'Allez, wanneer ga je eraan beginnen?' Ook de dagen nadien heb ik tot drie uur wakker gelegen. Klaar om naar het ziekenhuis te vertrekken. Maar zo werkt het natuurlijk niet. (lacht) De baby komt wanneer het tijd is."



De timing is wel speciaal, niet? De rest van je seizoen hangt ervan af.

"Klopt. Ik wil nog koersen, maar de bevalling is het belangrijkste voor me. Ik heb de wedstrijden in Canada al geschrapt om de geboorte niet te missen. De uitgerekende datum is 17 september, dat is twee dagen voor de start van de Eneco Tour. Als Hanne nog niet bevallen is, zal ik daar ook niet rijden. De start is in Noord-Nederland, ik zou enorm op mijn ongemak zijn, zo ver van huis. Puur sportief is het vervelend dat ik niet weet waar ik aan toe ben. Ik train, maar ik weet niet waarvoor. Mentaal is dat lastig. De Eneco Tour is cruciaal voor mij: zonder kan ik het WK niet rijden. Die voorbereiding heb ik nodig, anders kan ik niet veel gaan doen in Qatar."



