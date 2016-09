Katusha haalt Joaquim Rodriguez nu al terug uit zijn pensioen

Door: Mike De Beck

Meteen na de olympische wegrit in Rio de Janeiro zette een emotionele Joaquim Rodriguez een punt achter zijn carrière. Een beslissing die blijkbaar niet naar de zin is van zijn huidige ploeg, want Katusha wil dat 'Purito' zijn nog lopende contract gewoon uitdoet.