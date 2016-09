Groenewegen spurt naar knappe zege in Groot-Brittannië, Vermote blijft leider

Door: redactie

7/09/16 - 17u59 Bron: Belga

Here is the moment! What a close finish! #tob2016 pic.twitter.com/C9JBTTVnQb — Tour of Britain (@TourofBritain) September 7, 2016

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) heeft in Wales de vierde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië (cat. 2.BC) gewonnen. De 23-jarige Nederlandse kampioen was na 218 kilometer van Denbigh naar Builth Wells de snelste in de massasprint, goed voor zijn negende zege van het seizoen. De Britten Daniel McLay en Ben Swift moesten met de dichtste ereplaatsen vrede nemen.