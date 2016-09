Froome uitgenodigd voor hardloopwedstrijd

Redactie

7/09/16 - 19u25

© anp.

Chris Froome is gevraagd om op 31 december mee te doen aan een hardloopwedstrijd in Barcelona. De organisatoren van het evenement hebben besloten om de wielrenner van Team Sky uit te nodigen voor de 10 kilometer, meldt AS.

De Brit heeft de uitnodiging te danken aan het feit dat hij in de Tour de France een stukje ging lopen op de Mont Ventoux. Tijdens de twaalfde etappe op de mythische Mont Ventoux ging de drager van de gele trui onderuit nadat een motor een toeschouwer had geraakt. De fiets van Froome was zo beschadigd, dat hij besloot om zonder tweewieler even te lopen.



Of Froome ook daadwerkelijk op de uitnodiging in gaat, is (nog) niet bekend.