Geïrriteerde ploegmaat Sep Vanmarcke stapt uit de Vuelta na negatieve reacties van "zuurpruimen"

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 13u12

© photo news.

Uit koers stappen omdat je het beu bent van bestookt te worden met negatieve reacties en snoeiharde kritiek? Het is eens iets anders. Jos van Emden doet het alvast. De 31-jarige Nederlander van LottoNL-Jumbo verlaat de Vuelta nadat hij heel wat over zich heen kreeg als een van de renners die zondag buiten tijd finishte. Dat hij desondanks alsnog werd opgevist door de wedstrijdjury zorgde voor flink wat beroering.

© photo news.

Van Emden bolde samen met 92 collega's veel te laat over de streep in de beproevende vijftiende etappe van drie dagen geleden, de kale tempobeul kreeg net als vele anderen net geen 54 minuten aan zijn broek. Dat hij uiteindelijk toch in koers mocht blijven, vond hij wel leuk, maar heel wat wielerfans- en volgers hadden er heel wat meer moeite mee en lieten ook hun ongenoegen blijken. En de negatieve boodschappen zijn hard aangekomen bij Van Emden, die prompt beslist heeft om de Ronde van Spanje te verlaten. Op Twitter rekent hij wel af met Jan Publiek: "Na alle overtuigende meningen van criticasters (lees zuurpruimen) heb ik besloten om toch niet meer te starten. Wel zo netjes toch?"