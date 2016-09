Wereldkampioen Sagan trekt met privéjet naar Eneco Tour

Door: redactie

Peter Sagan (Tinkoff) staat voor enkele drukke reisweken. De wereldkampioen is nu in Canada voor de twee WorldTourwedstrijden in Quebec op vrijdag en Montreal op zondag. Daarna reist hij naar het EK op de weg in het Franse Plumelec dat volgende week zondag plaatsvindt en hij start de dag erna in de Eneco Tour.

De organisatoren van het eerste Europees kampioenschap op de weg bevestigden dinsdagavond enkele straffe namen voor deelname aan het EK. Voor België nemen onder meer Philippe Gilbert, Tiesj Benoot, Gianni Meersman en Jan Bakelants deel. Ook Michal Kwiatkowski, Rui Costa, Fabio Aru, Tony Gallopin, Julian Alaphilippe, Samuel Sanchez en Luis Leon Sanchez, vorig jaar winnaar van de eerste Europese Spelen in Bakoe, en Peter Sagan zijn van de partij.



Een beetje vreemd, want de wereldkampioen start op maandag 19 september ook in de Eneco Tour, reden waarom enkele Belgen pasten voor deelname aan het EK omdat de combinatie met de Belgisch-Nederlandse rittenkoers moeilijk was.



"Ideale voorbereiding"

Niet voor Sagan dus? "Peter is wel degelijk van de partij in de Eneco Tour", bevestigt organisator Rob Discart van Golazo, "hij heeft blijkbaar veel zin om te starten in onze koers, toch een ideale voorbereiding op het WK in Qatar enkele weken later. Hij zal meteen na het EK met een privéjet overgevlogen worden naar Nederland en dan afreizen naar de start."



De ploegenpresentatie in Bolsward op zondag 18 september zal hij dus niet kunnen bijwonen. "Voor bepaalde renners moet je zoeken naar de beste oplossing om beide programma's te kunnen combineren en kan je wel een uitzondering maken", meent Discart. "We zijn blij dat Sagan hier start, een smaakmaker toch voor onze koers."



Betaalt de Eneco Tour dan die privéjet? "Dat doet hier niet ter zake", lacht hij. "We hebben een heel sterk deelnemersveld en we kijken uit naar een mooie wedstrijd."