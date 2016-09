Tim Wellens is klaar om te knallen in Canada, maar: "Na Rio voelde ik mij lang slecht"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Tim Wellens leidt de selectie van Lotto-Soudal voor de GP's van Quebec (vrijdag) en Montreal (zondag), het Canadese tweeluik in de WorldTour. Vorig jaar won de 25-jarige Limburger in Montreal en ook nu komt hij ambitieus aan de start.

"Na de Olympische Spelen in Rio heb ik me lang slecht gevoeld. Ik vond de goede benen niet en mijn voorbereiding was ook niet ideaal", legt de 25-jarige Wellens woensdag uit. "Mijn laatste wedstrijd was Plouay en daar was ik ook niet goed. Gelukkig voel ik me sinds gisteren beter en vorderen de trainingen. Ik kijk wel steeds uit naar de wedstrijden in Canada. Er is een heel goede organisatie en mooie hotels. Het zijn plaatselijke rondes en dat vind ik leuk. Er zijn veel mensen en er hangt een goede sfeer. Van de twee koersen ligt Quebec mij het minst, maar het feit dat het zo'n mooie stad is, maakt het wel aangenaam."



"Alleen naar de finish ideaal"

Wellens verwacht dit weekend als voornaamste tegenstanders "dezelfde namen als in 2015", zegt hij. "Ik kan niet meteen één concurrent noemen voor de wedstrijden. Ik verwacht weer dezelfde namen als elk jaar. Voor mij is het ideale scenario om alleen naar de finish te rijden, maar ook Pim Ligthart is in goede vorm en kan misschien wel iets doen. In Montreal wordt het voornamelijk wachten tot de laatste ronde. Er zijn twee moeilijke punten op het parcours en daar zal ik het verschil moeten maken als ik wil winnen."



Sterke ploeg rond Wellens

Wellens wordt in Canada geflankeerd door Tiesj Benoot, Kris Boeckmans, Sean De Bie, Jürgen Roelandts, Jelle Vanendert, de Deen Lars Bak en de Nederlander Pim Ligthart.