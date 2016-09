Na strijd op leven en dood kan Stig Broeckx aan revalidatie beginnen: "Zeer lange weg met als hoop een menselijk bestaan"

Door: Glenn Bogaert

Het was alweer een poosje geleden dat we nog iets vernamen rond de nog steeds in coma verkerende wielrenner Stig Broeckx. Gisteravond kwam de fanclub van de 26-jarige Kempenaar van Lotto Soudal echter met nieuws over de toestand van de superknecht die in mei zwaar ten val kwam in de Baloise Belgium Tour. Het was toen het zoveelste incident met (een) motard(s).

Op de Facebookpagina van de fanclub viel volgende hoopgevende boodschap te lezen: "Na een relatief lange periode van vechten voor het leven is Stig nu toe aan revalidatie. Hij verblijft momenteel in het revalidatiecentrum te Overpelt. Hier is hij in goede handen van een gans team dat hem begeleidt in zijn herstel. Er wordt dagelijks intensief met hem gewerkt, bijgevolg is voldoende rust zeker aan de orde. Het wordt in ieder geval een zeer lange weg met als hoop een menswaardig bestaan."



Nog altijd in coma

De fans van de renner uit de Belgische WorldTourformatie van Marc Sergeant zijn alvast in de wolken met de manier waarop iedereen begaan is met de situatie van de brute pechvogel. "Langs deze weg willen we de vele mensen bedanken voor de massale steunbetuigingen die via het armbandje 'FIGHT FOR STIG' reeds zijn betuigd. In moeilijke tijden voor de ouders, vriendin van Stig, familie en vrienden is het hartverwarmend dat zoveel mensen begaan zijn met zijn gezondheidstoestand." Broeckx, die in 2014 prof werd bij Lotto Soudal, is niet in levensgevaar, maar ligt wel nog altijd in coma.