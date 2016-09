Wanty-Groupe Gobert bevestigt komst van Guillaume Van Keirsbulck

Door: redactie

Wielerploeg Wanty-Groupe Gobert heeft vandaag via Twitter bevestigd dat Guillaume Van Keirsbulck de ploeg zal versterken in 2017. De renner was einde contract bij Etixx - Quick-Step en zal bij de procontinentale formatie van Hilaire Van der Schueren uitgespeeld worden als kopman in het voorjaar.

Van Keirsbulck, nog altijd maar 25 jaar, koerste sinds augustus 2010 voor de ploeg van Patrick Lefevere, maar had nog geen contract voor volgend jaar. Hij zet een stapje terug en zal dus niet langer voor een WorldTour-team, maar voor een procontinentale formatie koersen. De winnaar van Parijs-Roubaix voor junioren in 2009, staat bekend als een groot talent, maar brak nooit volledig door bij de ploeg van Tom Boonen, Zdenek Stybar en co, waar de concurrentie groot is in het klassieke voorjaar. Dit jaar haalde hij zelfs de selectie niet voor de Ronde van Vlaanderen, wat hem in 2014 en 2015 wel nog lukte. Wel werd hij, na het forfait wegens een blessure van Stijn Vandenbergh opgevist voor Parijs-Roubaix.



Van Keirsbulck heeft vier profzeges op de teller: in 2014 won hij de zevende rit in de Eneco Tour, stak hij de eindzege op zak in de Driedaagse De Panne-Koksijde (2.BC) en won hij er ook een rit. In 2011 won hij de Omloop van het Houtland (1.1.).